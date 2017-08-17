وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير حول عدم التزام المملكة وعدد من الدول بحرية الأديان، بـأنه “غير دقيق.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن ما ذهب إليه تقرير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن الحريات الدينية في المملكة لا يعكس الواقع، مبيناً وفقاً لصحيفة “الحياة” أن مثل هذه التقارير تصدر لتحقيق أهداف محددة، وتلبية متطلبات قانونية وإجرائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
ونفى القحطاني صحة ما ورد بالتقرير حول استخدام المملكة قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الشيعة والملحدين، مبيناً أن ما تضمنه التقرير لا يتوافق مع ما نسمعه من بعض المسؤولين الأمريكيين.
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