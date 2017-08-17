أطاحت شرطة محافظة جدة، بأحد الأشخاص تورط في ارتكاب عدة جرائم بانتحال شخصية رجل أمن، واستيقاف المقيمين واتهامهم بأنهم مخالفين، ومن ثم سلب ما بحوزتهم من أموال.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز شرطة الجنوبية بمحافظة جدة، تلقى بلاغاً من مقيم آسيوي يفيد بأن شخصاً اعترض طريقه واستوقفه، مدعياً أنه رجل أمن، وسلب منه مبلغ 2000 ريال.
وقال إنه بعد التحري والبحث الجنائي تم التعرف على هوية الشخص المطلوب والقبض عليه، وعُثر بحوزته على جهاز اتصال لاسلكي يستخدمه لإيهام الضحايا بأنه رجل أمن.
وأضاف أنه بالتحقيق مع المتهم أقر بارتكاب 8 جرائم مماثلة، سلب خلالها مبالغ جملتها 1300 ريال من مقيمين، لافتاً إلى أنه تم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.
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