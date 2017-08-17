شهدت تدريبات نادي النصر أمس (الأربعاء) بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز، الظهور الأول للاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الفريق، المصري حسام غالي والمغربي محمد فوزير.
ولقي الثنائي ترحيباً من لاعبي الفريق والمدرب غوميز الذي تمنى أن يكونا إضافة للفريق، وجاءت مشاركة غالي في تدريبات فريقه عقب توقيعه العقد صباح أمس، بعد وصوله من مصر عقب التتويج مع فريقه السابق الأهلي المصري بلقب كأس مصر.
يذكر أن نادي النصر تعاقد مع المغربي محمد فوزير لمدة 3 سنوات، فيما تعاقد مع حسام غالي لمدة عام واحد، وهي التجربة الثانية لغالي في صفوف النصر؛ حيث سبق له اللعب للفريق موسم 2009-2010.وفق “أخبار 24”.
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