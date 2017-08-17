جدد فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه على منافسه برشلونةـ بطل كأس الملك في إياب كأس السوبر الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد، وتمكن من الانتصار عليه بهدفين نظيفين ليتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
أحرز ماركو أسينسيو الهدف الأول للريال في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة من تسديدة قوية، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليفوز النادي الملكي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين؛ حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بفوز الريال بنتيجة 3-1.
ويعد لقب السوبر الإسباني هو اللقب الرابع الذي توج به ريال مدريد هذا العام؛ حيث توج أيضاً بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، كما سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات نهاية العام الجاري.
وفق “أخبار 24”.
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