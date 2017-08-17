أهدى شاب من منطقة القصيم لاعب نادي الهلال محمد جحفلي، علبة وضع عليها صورة اللاعب وبداخلها 119 تمرة من التي تشتهر بها منطقة القصيم، وذلك عقب انتهاء مباراة الهلال والتعاون أول أمس (الثلاثاء) في دوري جميل.
وجاء إهداء الشاب هذه الهدية لجحفلي بهدف الترويج لتمور منطقة القصيم، وتذكير اللاعب بالهدف الذي أحرزه في شباك نادي النصر في الدقيقة 119 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، والذي انتهى بفوز الهلال بركلات الترجيح.
ولقيت صور الشاب مع جحفلي تداولاً واسعاً عبر وسائل التواصل، وشهدت ردود فعل متباينة من الجمهور، حيث احتفت بها جماهير الهلال فيما أثارت غضب جمهور النصر.وفق “أخبار 24”.
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