روى مهاجم المنتخب الوطني وفريق النصر اللاعب محمد السهلاوي، قصصاً لبطولات وتضحيات الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، أمام جمهور مهرجان “حكايا مسك” الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” الخيرية، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ونقل السهلاوي خلال مشاركته بمهرجان حكايا مسك أمس (الأربعاء)، بعض المشاهد التي اطّلع عليها خلال زيارته للحد الجنوبي الأحد الماضي، برفقة مهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني، مبدياً فخره بما شاهده خلال تواجده هناك.
وقال السهلاوي وفقاً لـ”سبق”، إنه رتب لتلك الزيارة منذ عام لكنها تأجلت بسبب بعض الظروف، داعيًا زملاءه لتقديم ما يمكنهم من دعم لجنود الحد الجنوبي، كما دعا لاستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية اللحمة الوطنية والتلاحم والبُعد عن كل أسباب الفُرقة وما يؤجِّج التعصب والخلاف.
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