تمكنت شرطة محافظة جدة من كشف غموض واقعة السرقة التي تعرض لها منزل أحد رجال الأعمال في مشروع الأمير فواز بشهر إبريل الماضي، بعدما اعترف المتهم الرئيسي في الجريمة مؤخراً بسرقة أموال ومجوهرات تصل قيمتها إلى 400 ألف ريال، بمشاركة وتخطيط زوجة ابن رجل الأعمال وشقيقها.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجهات الأمنية سارعت في التعامل مع بلاغ صاحب المنزل وتتبعت المصادر والمعلومات المتاحة؛ لتتمكن من القبض على المنفذ الرئيسي للجريمة، موضحةً أنه اتضح خلال التحقيقات عن تورط زوجة ابن صاحب المنزل وشقيقها السوري في السرقة.
ولفتت إلى أن المتهم الرئيسي أفاد خلال التحقيقات، أن زوجة الابن هي مَن خططت للجريمة بتعمدها ترك باب المنزل مفتوحاً، بينما تولى شقيقها التواصل مع المنفذ والإعداد للسرقة مقابل اقتسام المسروقات، لينصب دوره على دخول المنزل حاملاً السكين، ويهدد بها المتواجدين بالمنزل؛ حتى يتمكن من سرقة الأموال والمجوهرات.
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