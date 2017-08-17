وجه خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريین إلى المملكة لأداء مناسك الحج، والسماح لجمیع المواطنین ـ قطريي الجنسیةـ الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونیة.
وجاءت توجيهات خادم الحرمين الجديدة بناءً على ما رفعه له نائبه الأمیر محمد بن سلمان بخصوص هذا الأمر، بعد وساطة من الشیخ عبدالله بن علي آل ثاني.
ووجه الملك سلمان بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة، لنقل كل الحجاج القطريین على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتھم بالكامل على نفقة خادم الحرمین الشريفین، ضمن برنامج ضیوف خادم الحرمین الشريفین للحج والعمرة والتأكید على أن جمیع الحجاج من الجنسیة القطرية.
كما أمر خادم الحرمين بنقل كل الحجاج القطريین من مطار الملك فھد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضیافته ضمن برنامج ضیوف خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة.
وكان نائب خادم الحرمین الشريفین الأمیر محمد بن سلمان قد استقبل في قصر السلام في جدة الشیخ عبدالله بن علي آل ثاني الذي قدم وساطته لدخول الحجاج القطريين، وقدم الشيخ عبدالله آل ثاني شكره لنائب الملك على مشاعره الأخوية، مشدداً على عمق العلاقات التاريخیة التي تجمع بین الشعب السعودي وشقیقه القطري وبین القیادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر، مؤكداً أن العلاقات بین المملكة وقطر ھي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #نائب_خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني. #الإخبارية #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر pic.twitter.com/poSF4vlZhi
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