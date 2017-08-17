ذكرت مصادر أن عددا من الجهات الحكومية قامت بإيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات موظفيها، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين الجهات التي صرفت لموظفيها خلال اليومين الماضيين، الدفاع المدني ، والبريد السعودي ، والهلال الأحمر، والسجون، والمرور، وأمن المنشآت.
وتوقعت أن تواصل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى صرف البدلات لموظفيها خلال الأيام المقبلة إما مع راتب برج “السنبلة”، أو مسيراً بشكل منفصل.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج