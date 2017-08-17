شهد طريق الحفيرة شمال المدينة المنورة أمس (الأربعاء)، هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بالطريق متسبباً في جرف إحدى السيارات.
وأظهر مقطع فيديو سيارة جرفتها السيول وعدم قدرة قائدها على التحكم فيها وتوجيهها في اتجاه مغاير لسير السيول.
شهد طريق الحفيرة شمال المدينة المنورة أمس (الأربعاء)، هطول أمطار غزيرة وجريان سيول بالطريق متسبباً في جرف إحدى السيارات.
وأظهر مقطع فيديو سيارة جرفتها السيول وعدم قدرة قائدها على التحكم فيها وتوجيهها في اتجاه مغاير لسير السيول.
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