وجّه رجل الأعمال السعودي الشيخ سليمان الراجحي، نصيحة للشباب والشابات بالاستقرار في العمل، لما له من إيجابيات تساعدهم في مستقبلهم فيما بعد.
جاء ذلك في تغريدة للراجحي عبر “تويتر” كتب فيها: “أنصح أبنائي وبناتي بأن يمتلكوا القدرة على الاستقرار في العمل، فهو يمنحهم اكتشاف العمل وفهمه والعلاقات الناجحة والمنافسة”.
يشار إلى أن رجل الأعمال سليمان الراجحي يوجّه عبر حسابه في “تويتر” بشكل مستمر العديد من النصائح للشباب السعودي والشابات، لمساعدتهم في تطوير أنفسهم لمواجهة مصاعب الحياة، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم، في ظل ما توفره الدولة من إمكانات لتشجيع الشباب.وفق “أخبار 24”.
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