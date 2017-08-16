تلقى الجهاز الفني بفريق الهلال الكروي الأول ضربة موجعة بعد تأكد غياب نيكولاس ميليسي عن مواجهة العين الإماراتي الإثنين المقبل ضمن مباريات ذهاب دورالثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2017.
وكان المحترف الأورغوياني قد تعرض إلى إصابة في الفخذ البارحة أثناء مواجهة التعاون، حيث غادر المواجهة عند الدقيقة 32 ودخل زميله سالم الدوسري.
هذا وسيغادر الفريق الأزرق السبت المقبل إلى العين على متن طائرة خاصة، قبل اختتام التحضيرات مساء الأحد على ستاد هزاع بن زايد بنادي العين.وفق “عين اليوم”.
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