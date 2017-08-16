أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم “الأربعاء” قراراً انضباطياً (غير قابل للاستئناف) بحق لاعب فريق النصر وليد عبدالله نظير نشره مقطعًا مرئيًا مخالفًا عقب مباراة فريقه مع الفيصلي.
وحذرت اللجنة حارس مرمى النصر من تكرار ارتكاب المخالفة وإلا سيكون عرضة للعقوبات.
وكان حارس النصر قد تشاجر مع مدافع الفيصلي سعيد الربيعي إثر تدخل الأخير بقوة على مهاجم النصر السهلاوي ما أدى إلى إصابته.وفق “أخبار 24”.
وظهر بعدها وليد عبد الله والسهلاوي في مقطع عبر برنامج “سناب شات” على اشتباكه مع لاعب الفيصلي الذي تسبب في إصابة السهلاوي: “ترى ما طقيته إلا عشانك”، ليرد عليه السهلاوي: “والله صراحة فزعت فزعة قوية”.
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