سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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مقطع “ما طقيته إلا عشانك” يتسبب بتغريم وليد عبدالله 10 آلاف ريال وتحذيره