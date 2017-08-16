اعتبر المدير الفني لنادي العين، الكرواتي زوران ماميتش، أن تجربة فريقه الودية أمام المحرق البحريني، إعداد جيد لمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستضيف العين على ملعبه في إستاد هزاع بن زايد، الهلال، 21 أغسطس (آب) الجاري، ويطمح “الزعيم” لتحقيق نتيجة جيدة تريحه قبل مواجهة الإياب 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفاز العين على المحرق بثلاثية نظيفة، أحرز منها السويدي ماركوس بيرغ ثنائية، والبرازيلي دوغلاس هدفاً واحداً.
وقال زوران في تصريح نشره حساب العين على تويتر: “قدما أداء مميزاً، إذ دخلنا المواجهة بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية”.
وعن مباراة الهلال، قال المدرب الكرواتي: “المباريات الرسمية تختلف عن الودية، لذلك حرصنا على التعامل مع مواجهة المحرق بالجدية المطلوبة، وأعتقد أنه كان تدريباً جيداً للفريق قبل مواجهة الهلال السعودي”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “منافس العين في ربع النهائي يعتبر واحداً من أفضل فرق المنطقة، ويضم في صفوفه لاعبين جيدين، لكن بالمقابل فريقي يمتلك أفضل العناصر على مستوى القارة، ونحن ندرك جيداً ما المطلوب منا في مواجهتي الذهاب والإياب أمام الفريق السعودي”.
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