تمكن رجال الجمارك السعودية في منفذ جمرك ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت 32.379 كلجم، مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.
وقال محمد المحمادي، مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالله، حول تفاصيل العملية، إنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “دجاج مجمّد” محمولة داخل حاويات مبرّدة.
وأضاف المحمادي في بيانٍ اليوم (الأربعاء) أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها، تمكّن الجمرك من كشف وإحباط محاولة تهريب تلك الكمية من “الكوكايين”، حيث عُثر عليها مُخبأة ضمن الإرسالية.
ولفت إلى أن هذه المحاولة التي تم إحباطها تُعد الثالثة خلال أقل من أسبوعين، حيث أحبط الجمرك مؤخرًا محاولتين لتهريب كمية كبيرة من “الكوكايين” بلغت 206 كيلوجرامات، كانت مُخبأة في إرساليتين مماثلتين لهذه الإرسالية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج