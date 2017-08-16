تنازل والد الطفلة الرضيعة شوق البلوي التي أصيبت بغيبوبة لمدة شهر نتيجة ضرب العاملة المنزلية لها على رأسها، عن دعواه ضد العاملة لدى النيابة العامة، مؤكدا أن تنازله لوجه الله.
وأوضح والد الطفلة وفقا لـ”سبق”، أنه أسقط حقه الخاص في مواصلة الدعوى ضد العاملة صاحبة الجنسية الأسيوية، لكنه طالب بإعادتها إلى بلدها، لافتا إلى أن الحالة الصحية لابنته جيدة.
يذكر أن واقعة الاعتداء على الرضيعة شوق صاحبة الخمسة أشهر حدثت في شهر رجب الماضي في منطقة تبوك، وأصيبت وقتها بنزيف وعثرت عليها والدتها في حالة تشنج وتم نقلها لمستشفى الملك خالد بتبوك وعلى رأسها أثار ضرب، فيما فتحت الشرطة حينها تحقيقا مع العاملة قبل إحالتها للمحاكمة.
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