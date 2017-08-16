مواطن يتنازل عن دعوى ضد عاملة اعتدت على ابنته الرضيعة وأدخلتها في غيبوبة طويلة

المحتوى السابق المحتوى التالي شرطة جازان تكشف أسباب وملابسات "مضاربة المول" بين الشبان الثلاثة وحراس الأمن