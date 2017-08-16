أعلنت شرطة منطقة الجوف أنها نجحت مساء أمس الثلاثاء في العثور على فتاة عمرها 17 عاماً، كان والدها أبلغ عن فقدانها عند الثانية من ظهر الاثنين الماضي، وذلك أثناء ذهابها مع والدها لرعي الأغنام في صحراء زلوم بمدينة سكاكا.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد سعود النومس، وفقاً لـ”سبق”، أن مركز شرطة زلوم تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بفقدان ابنته البالغة من العمر 17 عاماً، أثناء ذهابها معه لرعي الأغنام شرق طلعة زلوم على مسافة حوالي كيلومتر واحد، ولم يتهم أحداً بالتسبب في اختفاء ابنته.
وأكد متحدث الشرطة أن إدارة التحريات تمكنت من العثور على الفتاة المفقودة بصحراء زلوم بمدينة سكاكا، وهي بحالة صحية جيدة.
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