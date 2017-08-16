قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة حميد حداج، توقيع غرامة مالية على نادي الفيصلي الأردني قدرها ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، في بيان للجنة حصل 24 على نسخة منه.
وجاءت القرارات نتيجة التصرفات الخطيرة والمؤسفة التي حدثت خلال المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، التي أُقيمت بإستاد الإسكندرية وجمعت بين ناديي الفيصلي الأردني والترجي التونسي، بعد تهجم اللاعبين والجهازان الإداري والفني لفريق الفيصلي على حكم المباراة بالضرب، إضافة إلى تصرفات جماهير الفيصلي برمي قارورات المياه والحجارة على أرض الملعب ورجال الأمن والمنظمين وتكسير مقاعد مدرجات الإستاد ومعدات أخرى.
كما تضمنت العقوبة المالية أيضاً تحمّل نادي الفيصلي كل التعويضات التي نجمت عن الأحداث نتيجة للتلفيات في المقاعد وغيرها من الخسائر في العدة والعتاد والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.
كما قررت اللجنة إيقاف مدير الفريق سليمان أحمد العساف لمدة عامين وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه، لتعديه على الحكم بالضرب والفوضى التي أحدثها هذا التصرف، إضافة إلى إيقاف ٥ لاعبين لمدة عام وتوقيع غرامات مالية عليهم لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم وهم: القائد بهاء الدين عبدالرحمن وغرامة مالية قدرها ١٠ آلاف دولار، وإبراهيم عطا دلدوم و١٠ آلاف دولار، وإبراهيم محمد الزواهرة و5 آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي و5 آلاف دولار، ومعتز يسن الفتياني و5 آلاف دولار.
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي قد قامت بدراسة عميقة لما ورد في تقارير حكم ومراقب والمنسق العام والمنسق الأمني للمباراة، كما منحت الذين شملتهم العقوبات حق الرد، وانتهت اللجنة إلى توقيع ما تقدم من عقوبات طبقاً لما ورد في لائحة البطولة، خصوصاً المادة (1-11) واللائحة الانضباطية للاتحاد العربي لكرة القدم واللائحة الانضباطية لفيفا.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد العربي قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد في غضون 4 أيام.
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