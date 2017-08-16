أصدر مركز التحكيم الرياضي اليوم الأربعاء قراراً، يقضي بتجميد عقوبة الإيقاف الصادرة بحق لاعب الفريق عوض الخميس لحين صدور القرار النهائي.
وكان اتحاد كرة القدم أصدر قراراً بإيقاف عوض خميس من المشاركة في جميع المسابقات الكروية التي يحق له المشاركة فيها، بجانب تغريمه 300 ألف ريال، وذلك على خلفية قضيته التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي والإعلامي، المتعلقة بتجديد عقده الاحترافي مع ناديه بعد أن وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال.وفق “أخبار 24”.
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