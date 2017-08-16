أعرب مهاجم فريق العين، السويدي ماركوس بيرغ، عن سعادته وارتياحه لأجواء الفريق وأداء الجميع خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بحسب صحيفة الخليج اليوم الأربعاء.
وقال: “دخلنا المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد، الذي من المقرر أن نستهله بمواجهة قوية أمام الهلال السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والروح المعنوية لدى الجميع عالية ولا سقف لطموحاتنا في الموسم الجديد، ثقتنا كبيرة في مقدرتنا على تحقيق النتيجة القوية التي تمهد لنا طريق العبور إلى نصف النهائي القارية، عندما نخوض التحدي بين جماهيرنا التي ستعزز من حوافز اللاعبين من على مدرجات أحد أفضل ملاعب كرة القدم على مستوى العالم مع الاحترام لطموحات الفريق السعودي”.
ورداً على سؤال حول مدينة العين، قال: “مدينة رائعة، هادئة وجميلة وشخصياً سعيد جداً بالعيش فيها، والمؤكد أن درجة الحرارة هنا مرتفعة، لكنني أميل إلى الطقس الحار وشعوري إيجابي، لأن كل شيء في النادي مميز من ملاعب ومنشآت وإمكانات، وقبل ذلك الإدارة والمدرب واللاعبين، ورغبة الجميع قوية في تحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الحالي على الصعيدين المحلي والقاري”.
وأكمل: “اختتمنا قبل أيام قليلة مرحلة الإعداد الخارجي بصورة ممتازة، والكل عمل في النمسا بالجدية المطلوبة وضاعفنا من جهودنا لأجل الخروج من تلك المرحلة المهمة بالمكاسب المرجوة، وندرك جيداً بأن الفريق بلغ درجة رائعة من الجاهزية لتحقيق أفضل النتائج”.وفق “أخبار 24”.
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