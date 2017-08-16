يبذل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الاستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ونائبة أحمد كعكي مساعي كبيرة لحل مشكلة شركة المياة التي طالبت النادي بدفع مبلغ “مليون ريال ” كمستحقات للشركة لم يتم تسديدها في عهد الإدارات السابقة .
وفي نفس السياق تحاول الإدارة الاتحادية جاهدة ان تحل القضايا المتعلقة على النادي لدى الفيفا ، وكذلك تعمل على استخراج الرخصة الاسيوية وتسديد المتعثرات وحل بعض القضايا التي تعتبر عائقاً منع الفريق الاتحادي من المشاركة في البطولة الاسيوية في الموسم الماضي .وفق “أخبار 24”.
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