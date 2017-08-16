علق العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق الهلال، على استبعاد مدرب الفريق رامون دياز له من القائمة الآسيوية وجلوسه حتى الآن على مقاعد البدلاء، مبيناً مستقبله مع الفريق الهلالي.
وطمأن الحبسي وفقاً لـ “عين اليوم”، جماهير الهلال عقب مباراة فريقه أمام التعاون أمس في دوري جميل والتي فاز بها الزعيم بنتيجة 4-3، مؤكداً أنه مع الهلال قلباً وقالباً.
وقال علي الحبسي: “أنا مع الزعيم 3 سنوات سواء كنت داخل أو خارج القائمة، وأتمنى لزملائي التوفيق في حصد التأهل في المباراة القادمة أمام العين”.
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