سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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شاهد.. بماذا علق “الحبسي” على استبعاده من قائمة الهلال الآسيوية وجلوسه على دكة البدلاء