تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 15 مليون ريال للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة والتي يصل عددها إلى 10 جميعات خيرية تعمل في مختلف المجالات، وذلك من حسابه الخاص.
وبحسب المصادر، فإن إجمالي الذين سيستفيدون من الدعم الذي قدمه نائب خادم الحرمين للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة يصل إلى نحو 15 ألف مستفيد ومستفيدة، يتوزعون على 5 فئات وهي : رعاية أيتام، مرضى السرطان، الأرامل والمطلقات، الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والأسر المتعففة والمحتاجة.
يذكر أن مشروع دعم نائب خادم الحرمين للجمعيات الخيرية انطلق الأسبوع الماضي، وذلك بالتبرع بمبلغ 23 مليون ريال لـ14 جمعية خيرية بالرياض، ترعى 7 فئات وهي: الأيتام، ذوي الإعاقة، مرضى السرطان، مرضى متلازمة داون، وغيرهم من المحتاجين للمساعدة.وفق “أخبار 24”.
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