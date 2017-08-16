أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بثلاثة أشخاص (مواطن واثنان من جنسية عربية) لتورطهم في سرقة مبلغ مالي كبير ومجوهرات ذهبية تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد عاطي بن عطيه القرشي، إنه فور ورود بلاغ لمركز شرطة الجنوبية بتاريخ (1438/7/21) من مواطن يفيد بقيام شخص بدخول منزله بجنوب المحافظه وتهديده بأداة حادة “سكين” وسرقة مبلغ مالي 93 ألف ريال ومجوهرات ذهبيه تقدر قيمتها بـ300 ألف ريال ريال وعدد (٣) أجهزة جوالات، تم تكون فريق أمني لكشف ملابسات الواقعة.
وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من جمع معلومات حول الواقعة وضبط مواطن مشتبه فيه، فاعترف عند التحقيق معه بمشاركة شخص أخر وشقيقته وهما من جنسية عربية معه بتلك السرقة، لافتا إلى أنه جرى ضبطهما لاحقاً، وإحالة الجميع للنيابة لاتخاذ اللازم.وفق “أخبار 24”.
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