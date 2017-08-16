أوضحت وزارة الداخلية شروط وإجراءات السفر إلى البوسنة والهرسك، وذلك بعد تلقي سفارة المملكة في سراييفو العديد من الاستفسارات من مواطنين حول السماح بدخولهم بدون تأشيرة.
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة اللواء محمد بن عبدالله المرعول، إن سفارة المملكة تلقت مذكرة وزارة خارجية البوسنة والهرسك والتي أشارت إلى أنه لا يُسمح بدخول مواطني المملكة إلا عن طريق رحلة مباشرة من المملكة إلى البوسنة فقط.
وأشار المرعول أن دخول مواطني المملكة للبوسنة يتم عبر الخطوات التالية: أولا الحصول على تأشيرة دخول، وثانيا الدخول لحاملي التأشيرة (شينغين) الصالحة والمتعددة أو تأشيرة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو رخصة الإقامة الملائمة في الدول الموقعة على اتفاقية (شينغين) أو دول الاتحاد الأوروبي، وثالثا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وأكد أن السفارة تستحسن حصول الزائر على تأشيرة الدخول إلى البوسنة والهرسك وضرورة الالتزام بمدة الإقامة التي تمنح له عند منفذ القدوم حتى لا يتعرض للمسائلة.وفق “أخبار 24”.
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