كشفت إحصائيات مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف، أن المراكز أعادت أكثر من 36 ألف و911 شخصاً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة ولا يحملون تصاريح حج.
بدوره أكد قائد المركزالأمني بالبهيتة العميد مطلق بن سعود العتيبي، بحسب “سبق”، أن الجهات الأمنية بكافة مراكز الضبط بمحافظة الطائف تعمل على مدار الـ24 ساعة، لتسهيل انسياب حركة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، ومراقبة وضبط مخالفي أنظمة الحج.
وطالب العميد العتيبي، المواطنين والمقيمين بالتقيد بالأنظمة والتعلميات الخاصة بأداء فريضة الحج، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة والتعليمات وضعت لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
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