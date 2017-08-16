سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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مراكز الضبط بالطائف تعيد نحو 37 ألفاً حاولوا دخول مكة بدون تصاريح حج