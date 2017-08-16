أعلنت وزارة “الخدمة المدنية” أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستكون 16 يوماً تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 02-12-1438هـ.
وأوضحت الوزارة أن استئناف العمل سيكون بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 19-12-1438هـ.
أعلنت وزارة “الخدمة المدنية” أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام ستكون 16 يوماً تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 02-12-1438هـ.
وأوضحت الوزارة أن استئناف العمل سيكون بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 19-12-1438هـ.
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