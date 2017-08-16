نفت مصادر في مستشفى الأطباء المتحدون بجدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري إثر أزمة قلبية.
وقالت المصادر إن مستشفى “الأطباء المتحدون” بجدة الذي قيل إن الشقيري فارق الحياة فيه، نفى الخبر وأكد أنه لم يستقبل الشقيري والخبر مجرد إشاعة غير صحيحة.
وكان رواد التواصل الاجتماعي قد دشنوا وسماً يحمل اسم “أحمد الشقيري” تناقلوا خلاله خبر وفاته داخل أحد مستشفيات جدة، فيما حرص عدد من المقربين منه على تكذيب الخبر ووصفه بالشائعة عبر الوسم المُدشن باسمه.وفق “أخبار 24”.
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