روت الزوجة هاجر الحربي التي تعرضت للتعنيف والحرق على يد زوجها لشكه في سلوكها تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، لافتةً إلى أن الزوج لم يستجب لتوسلاتها وأصر على ارتكاب جريمته بمساعدة صديقه.
وقالت “الحربي” في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، إن زوجها خدعها لإثبات شكوكه فيها من خلال إيهامها بأنه مسافر خارج المملكة في مهمة عمل وقد يتعرض للإصابة هناك، موضحةً أنه أرسل إليها صورة تفيد بتعرضه للإصابة وتنويمه بالعناية المركزة لتلقي العلاج.
وأضافت أنها تواصلت مع أحد أصدقائه وأرسلت إليه جواز سفرها وجواز أخيها لرغبتها في السفر والاطمئنان على زوجها، موضحةً أنها فوجئت بعد أيام بحضور زوجها وتعنيفه لها بمعاونة أحد أصدقائه، طالباً منها الاعتراف بوجود علاقة بينها وبين شخص ما، ثم بدأ بتعذيبها.
وأشارت إلى أنها توسلت له بأن يرسلها عند أهلها إن كان يشك بها في محاولة منها لمنعه من إشعال النيران في جسدها وقتلها حرقاً بعدما سكب البنزين عليها، لكنه أصر على فعلته وأشعل النيران.
وفق “أخبار 24”.
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