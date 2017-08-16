أعلن الأمير الوليد بن طلال، عن استعداده لشراء حصة في مصرف روسي شهير، أغلق مؤخراً عقب إفلاسه، مشترطاً لفعل ذلك أن يستأنف المصرف أعماله مرة أخرى.
بدوره قال أبرز مالكي المصرف رجل الأعمال أليكسي خوتين وفقاً لـ “روسيا اليوم”، إن الأمير الوليد أبدى استعداده لبحث مسألة المشاركة في رأس مال في حال استئناف عمل المؤسسة المالية.
وأغلق البنك المركزي الروسي نهاية شهر يوليو الماضي، المؤسسة المالية مصرف “يوجرا”؛ لاتهامه بأنشطة احتيالية وإخفاء حقيقة حساباته.
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