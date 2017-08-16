كشفت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق الذي نشب في المنطقة التاريخية (البلد) بمحافظة جدة مساء أمس (الثلاثاء)، اندلع في بنايات انهارت 3 منها بشكل كلي، فيما تم إخلاء 60 شخصاً، وإخلاء بعض الأماكن المجاورة للحريق خوفاً من امتداد النيران.
وبيّن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان وفقاً لـ “الإخبارية”، أنه لم تسجل أية حالات إصابة أو نقل إلى المستشفى جراء الحريق حتى الآن، موضحاً أنهم تمكنوا في الساعات الأولى من الحريق من السيطرة على 80% منه، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من وقوع إصابات أو أضرار بشرية ومادية.
ولفت إلى أن الجهات المعنية ستشكل لجنة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه والأضرار التي نتجت عنه، مبيناً أن انتقال الحريق من مبنى لآخر سببه الرئيسي الأخشاب التي توجد في واجهات المباني.
فيديو | متحدث مدني #مكة لـ #الإخبارية: #حريق_جدة_التاريخية في 4 مبان احترق منها مبنى بالكامل وانهيار جزئي لبعضها ولا توجد إصابات. #عاجل pic.twitter.com/mw4GAMdPoE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2017
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