توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد معظم مناطق المملكة اليوم (الأربعاء) أجواءً حارة مع وجود فرصة لهطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد أن تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى 44، والمدينة المنورة إلى 46، والرياض والدمام إلى 45، وجدة إلى 36 درجة، لافتةً إلى أن فرص الأمطار ستكون كبيرة بمناطق نجران وجازان، بالإضافة إلى مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير وجازان والباحة، مع وجود فرصة تكوّن سحب رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والجوف.وفق “أخبار 24”.
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