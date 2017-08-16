وقعت المديرية العامة للسجون أمس (الثلاثاء)، عقوداً بقيمة مليار و78 مليوناً و279 ريالاً لمدة ثلاث سنوات مع عدد من الشركات المتخصصة، وذلك لتحسين جودة التغذية المطهية لنزلاء ونزيلات السجون بالمملكة.
وحمل الاجتماع العديد من التوصيات في مقدمتها تفعيل حقيبة المراقب الصحي وكاميرات المراقبة، ورفع كفاءة وجودة المواد الغذائية، وإعادة تقييم الشروط والمواصفات والمعايير الغذائية والصحية وتحديثها، وتحسين أداء الرقابة والإشراف، وتطبيق الرقابة الذكية ورصد وقياس آراء النزلاء والنزيلات عن جودة ما يقدم لهم.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد أيوب بن نحيت، أن الاجتماع يهدف إلى تحسين نوعية الوجبات المطهية للنزلاء والنزيلات صحياً وغذائياً بما يتوافق مع الجودة العالمية.
يذكر أن توقيع العقود تم خلال اجتماع عُقد بالمديرية العامة للسجون بعنوان “تغذية النزلاء بين الواقع والمأمول” بحضور نائب مدير عام السجون اللواء سعيد الحسنية.وفق “أخبار 24”.
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