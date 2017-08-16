أوضح عدد من أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف، آلية منحهم شققاً سكنية بعدما قرروا الخروج من البلدة التي كانت تشهد مواجهات بين قوات الأمن وعدد من الإرهابيين خلال الأسابيع الماضية.
وقالوا، في حديث لقناة “الثقافية”، إن إجراءات منح الشقق كانت عن طريق زيارة المحافظة أو إمارة المنطقة حيث تؤخذ بيانات المواطنين، ثم يوجهون بعد مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إلى مجموعة من الفنادق والشقق المفروشة لاختيار الأنسب بينها.
وكانت قوات الأمن قد نفذت عملية لتمشيط حي المسورة المهجور ببلدة العوامية؛ لتمكين الجهات المختصة من استكمال مشروع تطوير الحي وإعادة تأهيله.
وفق “أخبار 24”.
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