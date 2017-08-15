التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للحكومة اليمنية.
وأكد أعضاء مجلس النواب خلال لقائهم بنائب خادم الحرمين على شكرهم للمملكة على دعمها للجمهورية اليمنية، وعلى الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
كما أشاروا إلى ثقتهم في قيادة المملكة لعملية إعادة إعمار اليمن، لافتين إلى أن الوضع الطبيعي لليمن هو بين إخوانه في مجلس التعاون الخليجي حتى لا يُختطف من المشروع الإيراني التدميري.
حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبدالرحمن البنيان، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج