عثر ذوو شاب على جثته صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد أن فُقد في نفود الدهناء، فيما يجري البحث عن صديقه الذي فُقد معه، بعد أن علقت سيارتهما.
وكان أحد المفقودَين، وهما في العقد الثالث من العمر، قد اتصل بذويه يستنجد بهم، لأنه عالق هو وصديقه بالسيارة في الرمال، وليس معهما ماء، ثم انقطع الاتصال، فجرى البحث عنهما، واستعانت جهات الإنقاذ بجمعية “عون للبحث والإنقاذ”، حيث شارك أعضاء الجمعية في البحث، بعد جمع البيانات والإحداثيات من بلاغ الشرطة.
وقام 26 عضوا من الجمعية في 26 سيارة بالبحث بشكل سريع لحرج الحالة وشدة الحر وطول وقت الفقد، بالاستعانة بثلاث طائرات شراعية لمساندة الجهات المختصة وذوي المفقودين، حيث عثر ذوو أحد الشابين على جثته والسيارة، فيما يجري البحث عن الشاب الآخر.وفق “أخبار 24”.
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