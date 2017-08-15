أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) القبض على مجموعة من الوافدين من جنسية آسيوية، بعد اختطافهم مقيما من بني جلدتهم ومطالبتهم بفدية 3 آلاف ريال.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة مكة العقيد دكتور عاطي القرشي بأن بلاغا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد من مقيم من الجنسية الآسيوية يدعي خطف واحتجاز مقيم من بني جلدته، والمساومة بمبلغ مالي يبلغ 3 آلاف ريال حيال تسليمه المحتجز.
وأوضح أنه بعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، تمكنت الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من العثور على المحتجَز والتمكن من ضبط صاحب الموقع ومعه مجموعة من الجنسية الآسيوية، تم التحفظ عليهم وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.
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