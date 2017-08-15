كشفت مصادر عسكرية أن القوات السعودية المشتركة قتلت ليلة أمس العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح، وذلك أثناء صد هجومٍ بريٍ لفصيل من الميليشيات على موقع عسكري قبالة “قرية القرن” في جازان.
وقالت المصادر بحسب “العربية نت” إن الهجوم البري الذي حاولت تنفيذه ميليشات الحوثي وصالح، كانت تسانده عناصر من الخلف بإطلاق القذائف نحو المواقع العسكرية السعودية، إلا أن القوات السعودية وبمساعدة قوات المدفعية شكلت قوى راجلة ونفذت كميناً حاصرت خلاله فصيل الميليشات وقتلت العشرات من عناصرهم، كما دمرت خطوط إمدادهم ومنصات القذائف.
وكانت القوات السعودية رصدت عبر تقنياتها تحركات الفصيل التابع للمليشيات الحوثية وحرس المخلوع، ومحاولته استهداف موقع عسكري سعودي يقع قبالة قرية “القرن” التابعة لمنطقة جازان.
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