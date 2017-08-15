أفادت مصادر أن شركة بن لادن للمقاولات ستستأنف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين بعد نهاية موسم الحج، كما ستعتمد صرف دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي قطاع مشاريع الحرمين الشريفين.
وأوضحت المصادر أن الشركة وجهت تعميماً لمنسوبيها أول من أمس الأحد، أنه سيتم استئناف العمل بمشاريع الحرمين بعد انتهاء حج 1438هـ، مشيراً إلى أنها ستصرف اعتباراً من الأحد القادم دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي القطاع.
وأبان التعميم أنه سيتم الصرف بحد أدنى راتبين إلى ثلاث رواتب لكل موظف، على أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة الأخرى وجدولتها مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج.
وأهابت الشركة بمنسوبي قطاع مشاريع الحرمين الشريفين كافة، البدء في ممارسة أعمالهم في مواقع العمل اعتباراً من أمس الإثنين، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة من الجهات الرسمية، وحتى لا تطبق عليهم لائحة الجزاءات المعتمدة في حال الغياب.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر حكومية أن المملكة ستستأنف العمل في مشروع “أبراج كدي” بمكة المكرمة بتمويل حكومي يقدر بـ13.1 مليار ريال، كما أنها ستدعم مجموعة بن لادن السعودية الشركة الرائدة في مجال البناء.
يذكر أنه كانت قد صدرت توجيهات ملكية في سبتمبر 2015 بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من الدخول في أية مشاريع جديدة، ومنع أعضاء مجلس إدارتها من السفر، وذلك على خلفية حادث سقوط رافعة بالحرم المكي والذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من مائتين.
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