نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في منطقة عسير، حكم القتل تعزيراً في ثلاثة جناة، لتورطهم في تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وكمية من القات المحظور.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على كلٍّ من (يحيى علي موسى عاتي، علي إبراهيم جبران أحمد، شوعي عيسى يوسف حجاجي) يمنيي الجنسية، عند قيامهم بعملية التهريب، وجرى توجيه الاتهام إليهم، وإحالتهم إلى المحكمة.
وأضافت أن المحكمة قضت بقتلهم تعزيراً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، حيث تم تنفيذ حكم القتل في الجناة الثلاثة اليوم بمنطقة عسير.وفق “أخبار 24”.
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