في الوقت الذي أبلغت فيه إدارة النادي الأهلي اللاعب مصطفى بصاص باستبعاده من قائمة الفريق الكروي الأول، بات بصاص قريبا من ارتداء قميص النصر في غضون الأيام القادمة، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على بنود العقد.
و استبعده ريبروف رغم أن اللاعب كان أحد العناصر الفنية المميزة في معسكر الفريق الكروي في النمسا، وقبل مباراة الاتفاق الماضية أخطر المدرب ريبروف اللاعب بعدم حاجته الفنية له خلال فترة إشرافه على الفريق الكروي، وكان القرار بالنسبة لبصاص بمثابة المفاجأة كون المدرب كان يعتمد عليه كثيرا في المباريات الودية، وأن قرار إبعاده يعتبر إداريا وليس فنيا، وستكشف الأيام القادمة مزيدا من التفاصيل عن قرار إبعاد اللاعب عن النادي الأهلي رغم عدم انتهاء عقده مع النادي.وفق “عكاظ”.
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