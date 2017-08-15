ضم الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمرة الأولى هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق إلى قائمة أولية مع 31 لاعباً تستعد للمواجهتين الحاسمتين أمام الإمارات واليابان على التوالي في 29 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المونديالية.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن مارفيك ضم أيضا محمد العويس حارس الأهلي وياسر الشهراني لاعب الهلال وعبد العزيز الجبرين وأحمد الفريدي لاعبي النصر وجمال باجندوح وفهد المولد لاعبي الاتحاد.
وأشارت المصادر إلى أن الأندية تلقت أمس خطاباً من إدارة المنتخب السعودي بالقائمة الأولية للاعبين، التي سيتم تقليصها إلى 24 لاعباً الأحد المقبل.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر أن استمرار هزاع الهزاع في القائمة يرتبط بمدى مشاركة ناصر الشمراني في الجولة المقبلة في حال إنهاء إجراءات تسجيله في نادي الشباب رسمياً.
وضمت القائمة الأولية 11 لاعباً من الهلال (عبد الله المعيوف وأسامة هوساوي ومحمد البريك وعبد الله الحافظ وعبد الله الزوري وياسر الشهراني وعبد الملك الخيبري وسلمان الفرج وعبد الله عطيف وسالم الدوسري ونواف العابد).
واستدعى 10 لاعبين من الأهلي (محمد العويس وياسر المسيليم وسعيد المولد ومحمد آل فتيل ومعتز هوساوي ومنصور الحربي وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر).
وشملت القائمة 6 لاعبين من النصر (وليد عبد الله وأحمد الفريدي وعمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي)، ولاعبين من الاتحاد وهما جمال باجندوح وفهد المولد، وعبد المجيد الرويلي لاعب الفيحاء وهزاع الهزاع لاعب الاتفاق، إضافة إلى المهاجم ناصر الشمراني.
وحددت إدارة المنتخب السعودي، الخميس بعد المقبل موعداً لتجمع اللاعبين في مدينة جدة لإقامة معسكر لمدة أربعة أيام قبل المغادرة إلى مدينة العين الإماراتية في 27 أغسطس الجاري استعداداً لملاقاة المنتخب الإماراتي في 29 أغسطس الجاري.
ويحل المنتخب السعودي وصيفاً في ترتيب مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة، متفوقاً بالأهداف على المنتخب الأسترالي الذي يملك الرصيد ذاته، وخلف المنتخب الياباني متصدر المجموعة بـ 17 نقطة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج