احتشدت جماهير نادي النصر ليلة الثلاثاء في مطار الملك خالد بالرياض، بانتظار وصول اللاعب المغربي محمد فوزير المنضم حديثاً لصفوف النصر قادماً من نادي فتح الرباط المغربي.
واستقبلت الجماهير النصراوية اللاعب المغربي بحفاوة شديدة لدى وصوله إلى العاصمة الرياض، وتسابقوا لالتقاط الصور معه والتفوا حوله حتى ركوبه السيارة.
يذكر أن نادي النصر قد أعلن الأسبوع الماضي إنهاء إجراءات التعاقد مع محمد فوزير وضمه لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات.
وفق “أخبار 24”.
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