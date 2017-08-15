روى المواطن موثّق قصة الشاب الهندي، الذي داوم على توصيل مواطنة مُسنة منذ عامین إلى المستشفى لإجراء غسیل كلى دون مقابل، تفاصيل لقاء الصدفة الذي جمعه بالشاب، كاشفاً عن الهدايا التي عرضها البعض لمساعدة الشاب والمُسنة.
وقال المواطن ويدعى “أبونهار المرزوقي” وفقاً لـ”سبق”، إنه تلقى اتصالاً قبل نحو أسبوع من فتاة بالمدينة المنورة تشكو إليه الحاجة وتطلب مساعدته بعد احتراق منزل أسرتها وجلوسهم بالصحراء لعدم قدرة والدهم على تدبير النفقات، لافتاً إلى أنه سارع إلى عرض مشكلتهم على أهل الخير، حيث تبرع أحدهم بمنزل بالإيجار لتلك الأسرة.
وأضاف المرزوقي أنه ذهب إلى المدينة المنورة بعدها للحصول على الأوراق الثبوتية للأسرة ونقل السيدة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، موضحاً أنه عرض على السيدة وابنتها في نهاية اليوم توصيلهم، لكنه فوجئ برفضهم طلبه ورغبتهم في انتظار شاب هندي يدعى “ريان”.
ولفت إلى أنه طلب من السيدة أن تروي له قصة هذا الشاب، فأخبرته أنه شاب هندي يوصلهم منذ عامين دون مقابل، مبيناً أنه حرص على لقاء هذا الشاب والتحدث معه.
وأبان أن الشاب شدد له على رغبته الدائمة في فعل الخيرات ومساعدة السيدة وأسرتها دون ريال واحد؛ مُبتغياً من وراء ذلك الأجر والثواب من الله، موضحاً أنه تلقى العديد من الاتصالات التي تعرض المساعدة للشاب والسيدة، من بينها سيارتين عرضها شخص هدية لكل منهما.
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