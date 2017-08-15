أوضحت العامة للجوازات أن الأنظمة والتعليمات تسمح بإعارة العمالة المنزلية للأقارب، لافتةً إلى أنه يجب تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهاء صلاحيتها
وأبانت المديرية أن الاستحقاق المالي على المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين واجب السداد على المقيمين العاملين في القطاع الخاص، قبل إجراء تأشيرة الخروج والعودة وتجديد هوية المقيم.
وحول تنقل حملة الهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت المديرية أن كل من يحمل هوية وطنية يمكنه التنقل بين دول الخليج، بشرط صلاحية الهوية لأكثر من ثلاثة أشهر.وفق “أخبار 24”.
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