أيدت محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالخصم من راتب موظف بالشؤون الصحية، بعد شكوى زميلة له في مجال عمله من إرساله رسائل مخلة بالآداب لها عبر تطبيق “واتس آب”.
وكانت موظفة في الشؤون الصحية بإحدى محافظات المنطقة الشرقية وفقاً لـ “المدينة”، قد اشتكت زميلاً لها بسبب وصول رسائل مخلة بالآداب إليها من جانبه عبر تطبيق “واتس آب”، لتحقق الجهات المعنية في شكوى الموظفة ويتضح صدق ما ذهبت إليه.
وقررت الإدارة التابع لها الموظف معاقبته بالخصم من راتبه، إلا أن الموظف لم يعترف بالعقوبة ورفع دعوى إلى المحكمة الإدارية لإسقاطها مبرراً ذلك أن الرسائل التي أرسلها دينية واجتماعية وتثقيفية وليست مخلة بالآداب.
إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد قرار الشؤون الصحية وتفعيل عقوبة الخصم، مرجعةً ذلك إلى قيام الموظف بالتواصل مع موظفة معه في أمور لا تخص العمل.
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