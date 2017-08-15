أكد مصدر أن الجهات المختصة في محافظة ينبع، تنوي إزالة تعديات لعضو في المجلس البلدي للمحافظة على أرض حكومية في مركز “تلعة نزا”.
وأشار المصدر، بحسب صحيفة “الرياض”، إلى أن الجهات المختصة وجهت خطاباً لعضو المجلس البلدي بضرورة إزالة التعديات، غير أنه لم يتجاوب معها ورفض مراجعتها.
وبيّن أن وكيل محافظة ينبع وجه رئيس مركز “تلعة نزا” بالتنسيق مع لجنة التعديات المحافظة؛ لإزالة التعدي، المتمثل في غرف نوم تم بناؤوها على أرض حكومية.
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