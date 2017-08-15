توقعت مصادر أن تُحيل النيابة العامة المواطن المتهم بقتل زوجته وطفلیه طعناً بسكین داخل منزلھم بجدة إلى الطب النفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية، لافتةً إلى أن النيابة استلمت القضية وبدأت التحقيقات فيها لمعرفة دوافع الجريمة وكشف غموضها.
بدورهم روى جيران المتهم وفقاً لـ”عكاظ”، شهادتهم عن سلوكياته وتصرفاته الاجتماعية، موضحين أن علاقة المتهم بهم كانت عادية ولم يلحظوا عليه ما يثير الشك أو الريبة أو ما يدل على إصابته بعارض نفسي، مشيرين إلى أن الجريمة كانت صادمة ومفاجأة بالنسبة لهم.
وكانت الأجھزة الأمنیة بجدة قد باشرت أول أمس (الأحد) موقع الجريمة، حیث عثرت على المجني علیھم وقد فارقوا الحیاة، لیتم إيداعھم بثلاجة الموتى بالمستشفى، فیما تم التحفظ على الجاني وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامیة بحقه.
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