كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، عن اعتزامه تقديم مقترح بفرض ضريبة على الوافدين ممن يزيد دخلهم الشهري على عقد العمل المُبرم معهم.
وبّين الفوزان وفقاً لـ”عكاظ”، أنه سيقدم المقترح لمجلس الشورى بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن المُقترح يستهدف العمال الذين يزيد دخلهم المالي على الراتب الشهري المُحدد لهم بعقود العمل.
وشدد على حاجة سوق العمل إلى سن قوانين رادعة وضوابط لمنع الوافدين من العمل في مجالات وأعمال إضافية غير المتعاقد معهم من أجلها، موضحاً أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم.
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