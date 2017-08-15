اعترفت والدة الطفلتين التوأم اللتين عثر عليهما متوفيتين في منزلهما بمكة المكرمة، أنها قتلتهما خنقاً لأنها تشعر بالضيق عند رؤيتهما.
وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي قد ذكر أمس الإثنين، أن مواطناً تقدم ببلاغ يفيد بوفاة طفلتيه البالغتين من العمر 5 أشهر، داخل منزلهم أثناء نوم أفراد أسرته.
وذكرت مصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن مواطناً في العقد السادس قدم إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، يحمل حفيدتيه المتوفيتين وبهما آثار خنق في الرقبة، وبعد الكشف عليهما اتضح أن وفاتهما حدثت قبل 3 ساعات من حضوره إلى المستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لمباشرة الحالة والتحقيق في الواقعة.
وبيّنت المصادر أن التحريات والبحث الجنائي بمركز شرطة الشرائع باشر التحقيق في القضية مع كامل الأطراف، واعترفت والدة الطفلتين بخنقهما، بسبب شعورها بالضيق عند رؤيتهما.
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